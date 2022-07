Fallece enfermera del piso de la muerte

Falleció la enfermera Mary Gaona Flores producto de una enfermedad autoinmune, estuvo hospitalizada en la Clínica 7 del IMSS por más de dos semanas, su lamentable deceso tomó por sorpresa a todos, quienes al recordarán como una gran maestra, muy profesional, responsable y que siempre ayudó a los demás.

Fue en la década de los ochenta cuando Mary Gaona ingresó a la Cruz Roja Monclova, junto a un grupo de socorristas voluntarios y con un gran espíritu de servicio para su comunidad. Luego tomó la decisión de estudiar en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, al terminar sus estudios, ingresó a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También realizó la especialidad en Cuidados Intensivos, quien con el paso de los años fue Jefa de Piso. Según sus más allegados, Mary reflejaba en su persona lo que representa una enfermera, ocn su maquillaje discreto, uniforme siempre pulcro, de habla discreta, y su sola presencia imponía respeto y atención.

“Su profesionalismo lo manifestaba siempre en la atención de sus pacientes, aunque ya estaba jubilada, durante la pandemia se organizó con otras ex trabajadoras IMSS para confeccionar diferentes artículos de protección personal, les llevaron alimentos y diferentes artículos a los médicos para hacer la carga laboral más ligera”, dijo Sergio Gaytán.

Mary falleció ayer por la mañana producto de una vieja enfermedad, había sido atendida por sus mismas compañeras y amigos de profesión en la misma área donde ella trabajó por muchos años.

“Sé que estás cruzando el mar, aún te siento en la brisa, si no puedo verte más, aún me queda tu sonrisa. Te voy a extrañar cada día de mi vida mami. Te amo por siempre”, escribió en su red social su hija Alicia Rivera.

Así mismo, amigos, alumnos y compañeros le dedicaron palabras de aliento a su familia y otras de despedida.

“Fue una gran maestra de terapia intensiva, ella decía lo poco que sé me gusta compartirlo porque cuando me vaya no me llevare nada. Agradezco a Dios porque después me dejo ese legado de cursos y lo mismo de enseñar lo poquito que se a los demás”, escribió Paty Mejía.

“Tuve la oportunidad de conocerla, era una persona muy responsable en todo lo que hacía. Hoy Dios la llamó a su lado y deja atrás muchos buenos recuerdos, sin duda una participante muy activa en nuestro grupo de jubilados en Monclova. Siempre presente y presta a ayudar en todo lo que se realiza”.