Fallece estudiante de 15 años de edad por presunto dengue hemorrágico.

La comunidad educativa del CONALEP en Monclova se encuentra en luto después del fallecimiento de la estudiante Miaxly Jezzury Castillo Cruz, de 15 años de edad, quien presuntamente murió a causa de dengue hemorrágico.

El titular de salud, Faustino Arocha, manifestó que desconocía las causas del fallecimiento de la menor, pero que se enteró de la noticia a través de redes sociales. Arocha aseguró que se están solicitando el expediente del seguro social de la menor para obtener más información sobre su caso.

La página oficial del CONALEP en Monclova publicó una esquela en la que se envían condolencias por el sensible fallecimiento de la jovencita. La prima de Miaxly, Karla, también publicó un mensaje de condolencia en redes sociales, en el que expresó su dolor y tristeza por la pérdida de su querida prima.

“Realmente no pudo creer que mi compañera de vida ya no va a estar más con Migo muchas gracias prima, hermana, mejor amiga gracias por la risas y buenos momentos muchas gracias hoy lamentablemente te tengo que decir adiós aunque no pueda, siempre te llevará en mi corazón y en los recuerdos buenos y malos, que pasamos juntas, tendré que recorrer el camión que planeamos juntas por mi misma, llevandote en mi corazón.