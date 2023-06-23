Fallece “La Pechocha”

El priismo monclovense pierde a uno de sus grandes exponentes, con la lamentable muerte de Bertha García “La pechocha”, quien por décadas defendió los colores de su partido y se mantuvo fiel hasta el final.

De luto se encuentra el Partido Revolucionario Institucional luego que este viernes falleció Bertha “la pechocha”, quien entregó su vida al partido y fue una activista, siempre poniendo en alto a su partido.

Figura reconocida, en los eventos, mítines, siempre dando todo por el PRI y sus candidatos, siempre fiel, sin importar las victorias o las derrotas, lideresa de la vieja guardia, que lucho por su partido por más de 40 años.

Cristina Amezcua González, Presidenta del PRI Monclova mencionó que es lamentable la perdida de un elemento como “la pechocha”, quien siempre demostró su disposición, amor al partido, siempre al pie del cañón.

Señaló que desde hace tiempo tenía problemas de salud, por lo que no se vio en los últimos eventos de campaña, pero ella siempre dio todo por su partido, siempre bailadora, con todo el ánimo, echada para adelante.

Es considerada un icono en el sector Oriente, siempre moviendo a la gente, siempre dando todo por el partido, por su partido, una de las figuras de lucha.

Fue presidenta de seccional, activista, trabajó como secretaria del partido en la época de José María Suárez, en 1980, en últimas fechas laboró en Recaudación de Rentas, n donde mantenía su espíritu como gestora, siempre ayudando a las personas que acudían a realizar algún tramite en la dependencia.

“Todos conocen a “la Pechocha” donde quiera que iba la conocían, incluso en dependencias portaba sus camisetas del partido, siempre haciendo promoción aunque no fueran campañas, era un icono, no tenía empacho en decir que el PRI era el mejor partido”.