Fallece Liz Hernández, ex síndica municipal y ex funcionaria de PRONNIF

Castaños, Coah.-Muere una mujer extraordinaria que dejó huella en miles de personas, ex funcionaria estatal así como municipal en Castaños, Liz Hernández.

La joven castañense estuvo al frente de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en la región centro del estado de Coahuila, además de destacarse como síndica en anterior administración de Castaños.

Con profundo dolor familiares y amigos emitieron mensajes de consuelo, solidaridad y hermandad por la lamentable e irreparable fallecimiento de Liz Hernández quien parte de este mundo terrenal a la edad de 34 años.

"Amor Liz Hernández tu Luz no se ha apagado, sigue brillando aun mas en mi corazón y en el corazón de todas esas personas que conviviste. Te voy amar PARA TODA LA VIDA. No se que depare mi destino sin ti a mi lado, pero cada dia te lo voy a dedicar hasta el cielo, porque se que ahi estas con Nuestro Dios, siempre tuviste un corazón lleno de luz siempre ayudaste a las personas. Siempre seras una extraordinaria persona, Esposa, amiga, Hija, tía y Madre. Un beso hasta el cielo mi amor con nuestros dos Angelitos.

No es un adiós, si no un hasta luego, te me adelantaste poquito, no se cuando pero se que te voy alcanzar . D.E.P.

Mi chaparrita,.mi princesa hermosa" describió su esposo Pedro Collazo.

Apenas la primera semana del mes de Octubre le detectaron un tumor en la cabeza y el cual estaba afectando su vista, fue intervenida de manera inmediata pero hubo complicaciones que la mantuvieron en terapia intensiva, lamentablemente falleció este martes.