Falsifican firma para quitarle casa

Asegurando que familiares de su difunto esposo apoyados por un abogado falsificaron firmas para que no le fuera entregada la pensión y se le quitará la casa en la que vivió con su marido, se encuentra la señora Evangelina Palacios Velázquez quien solicitó el apoyo para pelar por la pensión y el domicilio que por ley le corresponde.

Visiblemente consternada la señora Evangelina dijo que su esposo quien era maestro de una institución educativa se encontraba muy enfermo, por lo que su familia entre los que se encontraban su hermano de nombre Antonio Alvarado y su madre, acudieron a donde su esposo estaba hospitalizado para hacerle firmar unos papeles y de esa manera quedara divorciado de ella, toda vez que nunca estuvieron de acuerdo con la relación.

Dijo que al morir su esposo, ella acudió al ISSSTE para realizar los trámites de su pensión y se llevó la sorpresa de que esta no le podía ser entregada, porque supuestamente estaba divorciada del señor Manuel Alvarado, lo cual asegura es falso.

"No se vale que nos hayan dejado a mi hija y a mi sin la pensión de mi esposo aun cuando estuve a su lado más de 5 años, teníamos 2 años de casados y nunca tuvimos problemas, pero su familia no aceptaba la relación y aprovecharon que estaba hospitalizado y casi muriendo para sacarle una firma que después falsificaron para sacarme del beneficio".

Evangelina dijo que su familia política se apoyó de un abogado de nombre Miguel Alva, quien en todo momento se prestó a estos supuestos engaños, por lo que aseguró va a demandarlo al igual que a los familiares de su difunto esposo.

"Mi esposo murió y nos dejaron solas y desamparadas a mí y a mi hija lo cual no voy a permitir, yo a ellos no les debo explicaciones porque tengo testigos e incluso un audio con lo que hicieron, no voy a descansar hasta que nos dejen en paz, porque la casa donde vivimos en la colonia Guerrero no se me la van a quitar porque es lo único que mi esposo dejó a nuestra hija, por lo que los voy a demandar por lo que hicieron".