Falta a la región la conectividad

Coahuila y la región centro tienen mucho qué ofrecer en materia de turismo, pero les falta conectividad, se requiere un vuelo que conecte estas tierras de manera directa, indicó Maricarmen Ponce Robles Presidenta del Capítulo Amestur en Chiapas.

La delegada para congresos, convenciones, proyectos del centro américa y el caribe dijo que Coahuila tiene mucho producto qué ofrecer "es muy interesante, mucho de esto no lo tenemos en el sureste, lo que sí la conectividad es un poco complicada, con las aerolíneas por las horas, no tienen vuelos directos, pero lo vamos a ver, no es imposible tener turismo".

De Coahuila, Maricarmen a visitado Saltillo Cuatro Ciénegas, Torreón y ahora Monclova, "nos ha gustado mucho el estado, no nos queremos ir".

La promotora de turismo chiapaneca mencionó que su estado tienen selvas, zonas arqueológicas, gastronomía, artesanías, al Puerto Madero les llegan cruceros, la ruta del café también es muy visitada".

Sobre lo que pueden promover de Chiapas en Coahuila y viceversa, mencionó que están creando una vinculación para que se pueda explotar todo el potencial turístico de ambos estados.