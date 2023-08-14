Falta aquí parques industriales: Bress

No hay una sola nave industrial disponible en la región Centro, dio a conocer el Secretario de Economía en el Estado Claudio Bress, por lo que los empresarios están construyendo naves especulativas para estar listos ante la llegada de nuevas empresas.

El funcionario estatal se reunió con la Unión de Organismos Empresariales (UOE) para darles a conocer la infraestructura que se tiene actualmente, además del crecimiento el clúster ferroviario que se tendrá en los próximos años, la especialidad de metal mecánica, el hospedaje industrial y la construcción de dos parques.

Sin embargo también dio a conocer que en estos momentos no se tienen naves industriales disponibles sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari o en otras áreas de Monclova y Frontera, pues ya todas están ocupadas.

“No hay una sola nave, por eso el interés de promover el Estado desde inicio del año pasado y hoy se están construyendo las primeras naves especulativas como en el caso de Mencorsa, se va a rentar rápidamente y necesitamos naves ya que no tardarán semanas en estar ocupadas”

Claudio Bress externó que el que los empresarios Osuna y Oyervides estén construyendo un nuevo parque dará el crecimiento que se requiere junto con el fenómeno del nearshoring en los estados del norte del país.

Así mismo indicó que se prevé un gran desarrollo de empresas en la región, siempre y cuando estén terminadas las naves industriales, debido a que cada semana se ven empresarios interesados en la región centro.