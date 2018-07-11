Faltan 30 médicos en el IMSS

La Región Centro es la más desprotegida a nivel estado en relación a la cantidad de médicos, al persistir el déficit de galenos familiares y especialistas, así lo señaló el Secretario General de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores del IMSS.

Marco Antonio Fuentes estuvo el día de ayer en Monclova para dar inicio al programa Vacacional 2018, enfocado a hijos de trabajadores del Seguro Social, en donde reconoció las deficiencias que existen a nivel local. Dentro de las principales necesidades que hay tanto en la clínica 7 como en las unidades de la periferia es la falta de médicos, principalmente los de consulta familiar, lo que retrasa la atención de los derechohabientes.

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Marco Antonio Fuentes López, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.

El dirigente sindical señaló que la región Centro es en donde se acentúa más este problema, ya que esto no se ve ni en Saltillo ni Torreón que tiene con una mayor población, ya que los médicos que se contratan deciden irse a esas ciudades.

Indicó que las estrategias que se han seguido en coordinación con empresarios y autoridades municipales y estatales para integrar un paquete económico logro disminuir el rezago, pero aún se tienen áreas por cubrir.

Marco Antonio Fuentes dijo que como representantes sindicales el compromiso es atender esta situación, por lo que se está dando ese plus para atraer un mayor número de médicos a la región.

En cuanto al mejoramiento de infraestructura, señaló que por aplicarse la inversión de 80 millones de pesos tan anunciada para la ampliación del área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS, la cual se autorizó desde el año pasado, pero “por tecnicismos”, no se ha podido liberar.

Mencionó que adicionalmente a esto viene una inversión en camas y parque vehicular que se aplicará a todas las clínicas del país, y por ende se beneficiará a la clínica local.