Faltan vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social registra un desabasto en la vacuna contra Sarampión, esto debido a los problemas que existen a nivel nacional, sin embargo descartan que exista un riesgo entre los menores que no se apliquen dicha vacuna.

En el transcurso de este año se ha tenido una serie de deficiencias a nivel nacional en el abasto de vacunas, en donde primero no se contaba con el biológico para Hepatitis B y actualmente se carece de la vacuna contra Sarampión.

Rosa Nilda Arocha Méndez, descartó que exista el riesgo de algún brote de esta enfermedad.

La Jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria trató de minimizar la situación e indicó que no se cuenta con la vacuna desde hace una semana, mientras que en el Seguro Social no se tiene desde hace mes y medio.

Rosa Nilda Arocha Méndez señaló que están en espera que la Coordinación Estatal abastezca la vacuna, sin embargo dijo que esta a su vez depende de la federación por lo que desconoce cuándo pueda llegar a la región.

Mencionó que en caso de que un menor requiera la vacuna, tendrá que esperar, pero dejó en claro que esto no pone en riesgo su estado de salud, ya que puede recibir la dosis uno o dos meses después.

“La vacuna se aplica al año de nacido, pero los menores la pueden recibir al año un mes y no pasa nada, además la mayor parte de la población ya cuenta con la vacuna y únicamente requieren refuerzos”.

Así mismo descartó que exista un brote que ponga en riesgo a la población y señaló que desde hace 10 años no se presentan casos de Sarampión en México, por lo que no hay posibilidad de que los menores la adquieran.