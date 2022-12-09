Familia no quedará desamparada

Monclova., Coah.-La familia del rescatista Reynaldo Valtierra no sé queda desamparada tras su fallecimiento, pues la benemérita institución les brinda un seguro de vida y la indemnización por los años de trabajo al servicio de la comunidad.

El Comandante de Cruz Roja reconoció la excelente labor que realizó Reynaldo Valtierra durante sus más de 10 años de servicio, asegurando que tanto su esposa Adriana Silva como sus hijas Ximena y Fernanda no quedaran desprotegidas.

En Cruz Roja cada elemento es parte de la familia y los directivos siempre velan por su bien, en este caso reconocemos la labor de nuestros amigo rescatista Valtierra Sánchez y hacemos el compromiso de ver por su bella familia, pues eran parte fundamental de su vida y desarrollo.

Juan José Villa Cruz dijo que "Rey" quería vivir para salvaguardar a sus hijas y su esposa, asegurando que siempre le puso empeño a salir de su enfermedad, teniendo mucha fe en que podría vencerla, sin embargo las complicaciones fueron muchas y ahora trascendió a un plano espiritual.

"Siempre lo vamos a recordar y a estar pendientes de su familia, sus hijas eran su motor de vida y su esposa fue siempre una mujer que apoyó todas sus decisiones, por lo que estamos al pendiente de ellas, pues más que miembros de la Cruz roja somos una familia.