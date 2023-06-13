Familia pide ayuda para salvar a la pequeña Ainara González Reyes

MONCLOVA., COAHUILA.-Con tan solo 2 meses de nacido la pequeña Ainara González Reyes está luchando contra la hidrocefalia y una bacteria que le está generando graves problemas de salud, por lo que necesitan el apoyo de la comunidad para adquirir pañales de recién nacido y cubrir necesidades de su familia mientras está internada.

Margarita Reyes Pecina madre de la pequeña Ainara relató a periódico La Voz que la niña fue trasladada del hospital rural de San Buena a.la clínica 7 de Monclova para su debida atención, sin embargo tiene que se trasladada a Piedras Negras para drenarle el líquido que se acumula en su cabeza a causa de la hidrocefalia que padece.

El citramegalovirus que padece la bebé provoca que el cerebro no pueda enviar las señales para que el cuerpo realice las acciones de respiración, por lo que tuvo que ser sometida a un procedimiento mecánico con oxígeno para que pueda respirar.

La familia de Ainara requiere además de los pañales apoyo económico para gastos, ya que ellos son del municipio de San Buenaventura y tienen que estar en Monclova mientras la pequeña es atendida, pues además presenta un virus que está agravando la situación.

Si usted quiere apoyar a la pequeña Ainara puede depositar a la cuenta No.5579070122692638 del banco Santander.