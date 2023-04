Familiares y amigos de César Emmanuel Alcalá lamentan su injusta partida

FRONTERA., COAHUILA.- No te metas con nadie, te voy a querer toda mi vida, gracias por todo lo bonito que me brindaste mi gordito, nos vas a hacer mucha falta.

Llenos de impotencia y dolor, familiares y amigos de César Emmanuel Alcalá González quien perdiera la vida luego de ser golpeado brutalmente a las afueras de un bar del municipio de Frontera.

"No es posible que que te vayas de esa manera, eras muy joven y tenías mucho por vivir, nosotros te vamos a extrañar siempre y esperamos que las autoridades castiguen a los responsables"

Amigos de Emmanuel coincidieron en que era un joven que siempre procuró el bienestar de su familia, que no tenía problemas con nadie y que era trabajador y honesto, por lo que lamentan mucho su partida.

Aún sigo sin creer lo de tu partida, no sabemos que va a ser de nosotros sin tu presencia y tú cariño, fuiste un gran amigo y te vamos a recordar siempre, ojalá tu muerte no quede impune, porque no es justo que tu muerte quede sin castigo.