Tres mujeres, tres historias y un destino

Lo que comenzó como un viaje para celebrar un cumpleaños terminó en una despedida que ninguna de sus familias imaginó.

Ángela Valeria Rodríguez Castillo y Daniela Guadalupe Ordóñez, ambas de 27 años, habían salido temprano el jueves rumbo a Ramos Arizpe para acompañar a una amiga en la celebración de su cumpleaños. Ese mismo día emprendieron el regreso a Monclova.

Pero nunca llegaron.

El viaje de regreso terminó de manera trágica sobre la carretera 57, donde la unidad Suzuki color plata en la que viajaban volcó. Ángela y Daniela murieron en el accidente, mientras que los otros seis pasajeros resultaron ilesos.

Juntas habían emprendido el viaje y juntas perdieron la vida cuando regresaban a su ciudad de origen.

Gabriela, madre de dos niños, regresaba de trabajar

Entre las víctimas también estaba Gabriela Hernández Ibarra, de 31 años, madre de dos niños y esposa, quien tenía su familia establecida en Monclova. Gabriela trabajaba en una empresa de Ramos Arizpe y había viajado con la intención de regresar a casa para descansar durante el fin de semana. Como cualquier otro regreso, esperaba llegar con los suyos. En lugar de eso, su familia tuvo que recibirla en un féretro.

Este sábado, el dolor se instaló en tres funerarias de Monclova. A un costado del bulevar San José fueron veladas Gabriela Hernández Ibarra y Ángela Valeria Rodríguez Castillo, mientras que Daniela Guadalupe Ordóñez fue despedida en otra funeraria ubicada sobre la avenida Leandro Valle.

Ahí estuvieron sus padres, hermanos, esposos, hijos, amigos y demás familiares. Rostros marcados por el dolor acompañaron las últimas horas de las tres mujeres antes de que sus restos fueran trasladados a los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, donde finalmente descansarán.

Las tres familias prefirieron guardar silencio ante las cámaras. El dolor todavía era demasiado reciente para hablar.

Fuera de entrevista, algunos familiares dejaron entrever que existen inquietudes respecto a lo ocurrido y señalaron que esperan que se esclarezca la responsabilidad de quien conducía la unidad. Pidieron tiempo para atravesar el duelo y respeto ante la pérdida de sus hijas, hermanas y madres.

El accidente ocurrió cuando Cynthia Estephanie de los Santos Sánchez conducía la Suzuki. Una de las versiones señala que un neumático habría reventado, provocando que la unidad saliera de la carretera y terminara volcada.

Sin embargo, también existe otra versión aportada por personas que resultaron ilesas, quienes señalaron que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante. La causa del accidente deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.

Cynthia, quien se dedicaba a ofrecer servicios de traslado conocidos como "raid", había participado en viajes organizados mediante grupos de Facebook, donde se coordinaban salidas entre Saltillo, Monclova y municipios de la Región Centro.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, de donde posteriormente fue retirada por sus familiares. Hasta el momento, no se encuentra detenida.

El destino de las seis pasajeras y pasajeros era el mismo: Monclova. Para tres de ellas, sin embargo, el camino terminó antes de llegar.

Ángela, Daniela y Gabriela debieron haber regresado a casa después de un viaje. Debieron bajar de una camioneta, abrazar a sus familias y comenzar el fin de semana.

En cambio, este sábado sus seres queridos tuvieron que despedirlas.

Tres mujeres que salieron con la esperanza de regresar sanas y salvas a Monclova terminaron llegando de otra manera: en silencio, dentro de un féretro y acompañadas por quienes las esperaban en casa.