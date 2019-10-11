Favorecerán vuelos el desarrollo económico

En la búsqueda de una mejor conectividad con la región, el alcalde Alfredo Paredes López, y el Secretario de Fomento Económico en el Estado, sostuvieron una reunión con empresarios de la región y el Director General de la empresa Transportes Aéreos Regionales TAR, Ricardo Bastón, para definir el compromiso

que permita que la empresa área inicie actividades antes de concluir el año.

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, durante la reunión con funcionarios de TAR.

“Si ellos tienen el compromiso de apostar por la región, nosotros también apostaremos por la región”, dijo el representante de TAR, dirigiéndose a los empresarios y agregó que “Con antelación hicimos los análisis de mercado correspondientes y no estuviéramos aquí, sino viéramos la oportunidad de mercado”.

Ante estas declaraciones, el jefe de la comuna que se ha destacado por impulsar la región centro, señaló que lograr que TAR se establezca en la región, representará un avance, que favorecerá el desarrollo económico, convirtiéndose en un atractivo más, para la llegada de inversionistas a los municipios de esta región.

Aunque hasta ayer por la tarde no existía un compromiso formal por parte de los empresarios para que la operación sea viable, el Director General de TAR Ricardo Bastón, dijo que la actividad económica de Monclova y la región es buena y aseguró podrían trabajar por largo tiempo.

De darse el compromiso, las operaciones iniciarían en los próximos 30 a 40 días, con vuelos de Monclova a Toluca, Monclova – Guadalajara y Monclova - San Antonio Texas, los días lunes, miércoles y viernes, manejando precios que serán más competitivos, que los ofrecidos por las empresas anteriores.