Felicita Gobernador a ganadores de olimpiada

Saltillo, Coahuila.- “Hoy Coahuila tiene un futuro prometedor y la base de la educación es su verdadera raíz”, enfatizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante el convivio con alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, sus maestros y padres de familia.

Hoy Coahuila tiene un futuro prometedor y la base de la educación es su verdadera raíz”, enfatizó el Gobernador.

“Las niñas y niños que hoy se encuentran aquí son un gran ejemplo para los coahuilenses; nos sentimos orgullosos de todos ellos”, reiteró el Mandatario estatal.

En el convivio estuvieron presentes los 31 estudiantes de todo Coahuila de sexto año de primaria que obtuvieron los mejores resultados luego de las tres pruebas que se les aplicaron, la última de ellas simultánea a nivel nacional.

Coahuila obtiene por segundo año el primer premio nacional de este certamen, siendo la escuela Benito Juárez la institución de donde han salido los ganadores, en esta edición el alumno ganador fue Fernando Daniel Saucedo Hernández.

Estos alumnos se ganaron el derecho a participar del 23 al 26 de julio en una convivencia cultural en la Ciudad de México con sus compañeros de las demás entidades federativas, en actividades entre las que se encuentran visitas a zonas arqueológicas, a parques de diversiones así como la convivencia con el presidente Enrique Peña Nieto.

Riquelme Solís felicitó a las maestras y maestros así como a los padres de familia, quienes, dijo, deben de sentirse muy orgullosos de sus alumnos e hijos.

“El que Coahuila llegue a estos niveles y podamos presumir tener un gran sistema educativo se debe a su formación”, indicó el Gobernador del Estado, y reconoció el esfuerzo que realiza el sistema educativo en Coahuila.

Aseguró que en el estado hay estabilidad en el magisterio y laboral.

“Y eso implica que entre todos vayamos conformando el futuro de las niñas, niños y jóvenes de Coahuila”, recalcó Miguel Riquelme.

El Mandatario estatal agregó que la formación de las niñas y niños tiene mucho que ver para el presente y el futuro de un estado como el nuestro, y recordó que nuestro sistema educativo es de los primeros a nivel nacional, lo que implica que se siguen creando oportunidades para ellos y se siguen generando empleos para que puedan tener un mejor futuro.

Por su parte, Higinio González Calderón, Secretario de Educación, mencionó que la generación de los 31 alumnos que participaron en este convivio representa lo mejor de la educación en México.

Indicó que esta es la primera ocasión en la historia de los 59 años de la Olimpiada del Conocimiento Infantil que un estado gana dos años seguidos con la misma escuela, la misma directora y la misma maestra.

Recordó que de estos 31 alumnos, 21 pertenecen a escuelas oficiales en áreas urbanas, siete son de áreas rurales, dos de escuelas particulares y un alumno de CONAFE.

Informó además que 12 de los 31 niños son de La Laguna, 11 de la Región Sureste, tres de la Región Centro y cinco de la Región Norte.

El alumno Fernando Daniel Saucedo, primer lugar nacional, a nombre de todos sus compañeros agradeció al gobernador Miguel Riquelme por estar siempre al pendiente de la niñez y juventud coahuilense.

“Lo cual representa un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo que hemos llevado a cabo en este camino, que no es sencillo”, mencionó.

> De igual manera el apoyo y trabajo de todos los maestros y maestras, así como de los padres de familia.

“La educación es una gran oportunidad para mejorar, lo que nos permitirá tener un mejor futuro y un mejor México”, expresó Daniel Saucedo.