Felicitan ediles a Mario Dávila

MONCLOVA., COAH.-Luego de que el Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado presentara su Primer Informe de Gobierno, la sociedad monclovense así como los alcaldes de otros municipios reaccionaron de forma positiva ante los logros obtenidos durante este año para el municipio de Monclova.

El Alcalde Roberto Piña Amaya dijo que se presentó un informe bueno y preciso de las actividades que tuvo en su primer año de administración, asegurando que a Monclova le va bien, no solo en cuestión de realización de obra pública sino también de ahorro de recursos para estar listos ante cualquier eventualidad.

“Estamos muy contentos porque tenemos temas como son el arroyo Frontera, temas médicos como la aplicación y el crecimiento del sector salud y otros rubros en los que vamos de la mano, por lo que si Monclova trabaja bien, a nosotros también nos va bien, por lo que seguirán buscando el crecimiento con proyección y nuevas obras de beneficio para la sociedad”.

Por su parte el señor Juan Antonio Cárdenas González dijo que este año ha sido benéfico para los habitantes de Monclova, ya que se están realizando proyectos que benefician incluso a los ejidos, ya que han realizado peticiones al Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, los cuales han sido atendidas de forma inmediata.

“Yo soy del Ejido Estancias de San Juan Bautista y siempre habíamos tenido problemas con la seguridad, sin embargo esto se acabó gracias a que el Alcalde de Monclova atendió nuestra necesidad, por ello aplaudimos su primer informe y lo impulsamos a seguir trabajando en beneficio de todos”.

También la ex. Regidora del Municipio de Frontera Lourdes Ramírez Leal mencionó que las acciones que se realizaron en este primer periodo del ejercicio del Doctor Mario Dávila son excelentes pues el cambio puede observarse en todos los sectores de Monclova.

“EL doctor es orgullosamente egresado de las filas del Partido Acción Nacional sin embargo trabaja por el bien de toda la ciudadanía sin distingos de partidos ni colores, eso hace de él un buen gobernante, por ello estamos complacidos de las obras realizadas y esperamos que el próximo años sea aún mejor para los habitantes de Monclova”.

El señor René Martínez Pérez mencionó que el trabajo realizado por el Doctor Mario Dávila y su esposa la Doctora Leticia Carrillo ha sido siempre encaminado a beneficiar a la comunidad, sobre todo a los sectores más vulnerables, es por ello que presentó excelentes resultados en este primer informe, sobre todo en el área de finanzas, toda vez que el municipio está en cero deudas.

Mencionó que el recurso económico del municipio de Monclova está listo para la realización de obras y para lo que se necesite para el bien de la comunidad, ya que se ha visto un cambio en cuanto a la obra pública, la seguridad y sobre todo la mejora en la calidad de vida de los habitantes de todos los sectores de la comunidad.

También el Alcalde Hugo Lozano aplaudió la labor del Alcalde de Monclova, asegurando que este primer año de trabajo se realizó de forma correcta con una aplicación de recursos correcta y sobre todo generando beneficios para la sociedad monclovenses en general.