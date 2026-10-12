Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal invita a disfrutar la Feria Monclova 2026

La Feria Monclova 2026 se despide con una cartelera variada que incluye música y entretenimiento.

Por Staff / La Voz - 12 octubre, 2026 - 07:59 p.m.
Carlos Villarreal invita a disfrutar la Feria Monclova 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, invita a las familias de Monclova y la región a disfrutar de la última semana de la Feria Monclova 2026, que del 13 al 18 de octubre ofrecerá espectáculos musicales y actividades para todos los gustos.

      La feria ha reunido a numerosas familias que han disfrutado de sus atracciones y presentaciones. Entre los eventos destacados estuvo el concierto de Duelo, realizado el domingo 11 de octubre, que reunió a numerosos asistentes en una noche de música y convivencia.

      Para esta última semana, la cartelera incluye propuestas para públicos de distintas edades, desde lucha libre y k-pop hasta agrupaciones de música tropical y norteña.

      ? 13 de octubre: K-pop Demon Hunters

      ? 14 de octubre: Tropicalísimo Apache

      ? 15 de octubre: Leandro Ríos

      ? 16 de octubre: Invasores de Nuevo León

      ? 17 de octubre: Los Reyes del Camino

      ? 18 de octubre: Norteñazo

      El alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias a aprovechar los últimos días de esta edición: "Los invitamos a que nos acompañen en esta última semana de la Feria Monclova, que disfruten de los eventos y las atracciones que tenemos preparados para ustedes. Queremos que las familias sigan compartiendo buenos momentos y aprovechen estos días de diversión y convivencia", señaló.

      A través de la Feria Monclova 2026, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar actividades que fortalezcan la convivencia familiar y la economía local, generando espacios de recreación y experiencias positivas para las familias de Monclova y la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados