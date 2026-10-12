Carlos Villarreal invita a disfrutar la Feria Monclova 2026

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, invita a las familias de Monclova y la región a disfrutar de la última semana de la Feria Monclova 2026, que del 13 al 18 de octubre ofrecerá espectáculos musicales y actividades para todos los gustos.

La feria ha reunido a numerosas familias que han disfrutado de sus atracciones y presentaciones. Entre los eventos destacados estuvo el concierto de Duelo, realizado el domingo 11 de octubre, que reunió a numerosos asistentes en una noche de música y convivencia.

Para esta última semana, la cartelera incluye propuestas para públicos de distintas edades, desde lucha libre y k-pop hasta agrupaciones de música tropical y norteña.

? 13 de octubre: K-pop Demon Hunters

? 14 de octubre: Tropicalísimo Apache

? 15 de octubre: Leandro Ríos

? 16 de octubre: Invasores de Nuevo León

? 17 de octubre: Los Reyes del Camino

? 18 de octubre: Norteñazo

El alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias a aprovechar los últimos días de esta edición: "Los invitamos a que nos acompañen en esta última semana de la Feria Monclova, que disfruten de los eventos y las atracciones que tenemos preparados para ustedes. Queremos que las familias sigan compartiendo buenos momentos y aprovechen estos días de diversión y convivencia", señaló.

A través de la Feria Monclova 2026, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar actividades que fortalezcan la convivencia familiar y la economía local, generando espacios de recreación y experiencias positivas para las familias de Monclova y la región.