Festeja a sus médicos el Amparo Pape

El Hospital Amparo Pape de Benavides festejó a los médicos en su día y por la ardua labor que realizan día con día, los sacrificios que tienen que hacer con sus familias y el estar al pendiente de los pacientes menores de edad hasta adultos mayores.

Festeja el Hospital Amparo Pape a sus médicos.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha y el director del hospital, Ángel Cruz García, ofrecieron palabras de agradecimiento a los trabajadores y compañeros de profesión, por como ayudan a la ciudadanía en general, el esfuerzo que hacen por mantener las vidas y sacar adelante a los pacientes.

Desde 1937 se celebra cada 23 de octubre el Día de Médico, una fecha que quedó establecida durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

Son 55 los médicos de base, más los médicos internos y médicos pasantes los que se festejaron el día de ayer con un rico desayuno en el área del comedor, además de recibir una rebanada de pastel, los galenos recordaron anécdotas que vivieron en otras instancias o dentro del mismo hospital antes de regresar a su labor diaria.