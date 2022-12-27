Festeja alcalde su cumpleaños

El alcalde Mario Dávila Delgado, festejó junto con su familia y personal de la presidencia municipal, su cumpleaños, agradeció a Dios por darle salud, tener vida, por darle la oportunidad de servir y cumplir a los ciudadanos, y por la oportunidad de festejar el día de su cumpleaños, trabajando, práctica común que ha tenido a lo largo de su vida.

Agregó que este año que deja atrás le ha dejado muchas satisfacciones, y dijo estar contento por servir a los monclovenses, pero sobre todo por los resultados que ya todos conocen, y aunque todavía falta tiempo (dos años de servicio), para concluir esta administración, dijo que espera cumplir con la mayor parte de los compromisos hechos ante los habitantes de esta gran ciudad.

Dijo que sus mejores deseos para este año, es que a Monclova y sus habitantes les vaya bien, que mejore la ciudad en el sentido económico y de seguridad, “Que haya más obras y buenos servicios, pero sobre todo, que haya salud y empleo para todos, y que estemos con vida”, dijo en su mensaje.

Antes de concluir, se tomó la foto del recuerdo junto al personal de la presidencia, de su esposa, la Dra. Leticia Carrillo, y sus hijos Mario, Arturo y Fernando, quienes después de la foto, el alcalde procedió a apagar la vela, deseando a todos, una feliz navidad y un feliz año nuevo para todos.