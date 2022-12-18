Filas de 7 horas en los Puentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar de las interminables filas en los Puentes Internacionales que conectan a Piedras Negras con Eagle Pass, el Sistema de los Puentes no tiene contemplado abrir las 24 horas el puente internacional número 1 como ha sido gestionado.

Desde este jueves se han registrado largas filas ante la llegada de miles de paisanos que van a México a pasar las fiestas de Navidad y fin de año, Homero Balderas director afirmó que la ciudad hizo la petición ante las instancias implicadas, pero lamentablemente una de las agencias no aceptó así que la posibilidad de que se haga, quedó desechada.

Este fin de semana las caravanas de autos pudieron apreciarse desde la misma carretera 57 antes de llegar al punto de revisión para tomar el puente sobre el Loop 480, en el caso del puente 1 la fila podría apreciarse hasta a intercesión de la carretera 277 que conduce a Carrizo.

Una de las opciones que se cuanta para agilizar dichos cruces es que los automovilistas adquieran la Express Card en el Puente Numero 2 posteriormente tomar la ruta hacia Fort Duncan rumbo al puente 1, tentativamente se estiman filas de hasta por lo menos siete horas de espera.