Firma convenio ICC con la Universidad de Texas A&M

La dirección del Instituto Central Coahuila firmó un convenio con los directivos de la Universidad de Texas A&M campus Laredo, a beneficio de los estudiantes de bachillerato quienes tendrán vía rápida en la admisión, realizarán intercambios y colaborarán en investigaciones especiales en esta institución, la cual se posiciona en la sexta más grande de los Estados Unidos.

El director del ICC Moisés Celaya Ramos se reunió con el presidente de la Universidad Pablo Arenas y la maestra y vicepresidente Adjunto a Iniciativas Globales María Eugenia Calderón-Porter, esto el pasado nueve de noviembre en la ciudad de Laredo, Texas.

En la firma del convenio se acordó que los alumnos del Instituto Central Coahuila podrán hacer intercambios con estudiantes de Estados Unidos, serán beneficiados por la vía rápida de admisión, intercambiarán material educativo y base de datos, asimismo tendrán el patrocinio conjunto de conferencias, simposios, etcétera.

Aunado a ello, intercambiarán también al personal docente quienes podrán también colaborar en investigaciones de ambas instituciones.

Moisés Celaya Ramos dijo que luego de esta importante firma las autoridades del ICC están complacidas por el convenio logrado con la Universidad de Texas campus Laredo.

El objetivo es fortalecer y fomentar habilidades en los jóvenes que tienen qué ver con esquemas de globalización, el fortalecimiento del idioma inglés y fortalecimiento internacional.

Inicialmente los alumnos de preparatoria son los que se verán favorecidos, sin embargo, se busca que el nivel medio (secundaria) también logre las oportunidades que brinda esta Universidad que ofrece una educación profesional de calidad a los monclovenses.

Se sabe que la Universidad de Texas A&M campus Laredo es posicionada como una de las más grandes en todo Estados Unidos, abrió sus puertas el cuatro de octubre del año 1876 y tiene su propia biblioteca presidencial.

Aproximadamente una quinta parte del alumnado vive en el campus, ofrece más de 150 cursos de estudio a través de diez colegios, tiene 18 institutos de investigación.