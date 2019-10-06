Firman convenio el Conalep y empresas

El Conalep Monclova realizó una firma de convenio con empresas para el programa de Modelo de Formación Dual donde 30 jóvenes serán beneficiados con experiencia laboral por un año, la directora Deyanira Terrazas señaló que se añadieron diez estudiantes más este 2019.

“El próximo año habrá espacio para 40 alumnos desde cuarto semestre”, dijo Deyanira Terrazas.

Fue a las 10:00 de la mañana en la Sala Audiovisual del Conalep donde se dieron cita los padres de familia, alumnos, empresarios y directivos de la institución, además de Antonio Álvarez Rodríguez presidente del Consejo de Vinculación y Juan Diego Rodríguez Torres coordinador ejecutivo del plantel.

El objetivo del Modelo Dual es la formalización de compromiso entre los actores principales del modelo y la responsabilidad que conlleve su operación, direccionado a fortalecer una educación integral del alumno que pondere su formación profesional técnica de calidad.

Son seis empresas las que participan en el Modelo Mexicano de Formación Dual, entre ellas despacho contables, Kali Energías y Petroalcano, donde treinta alumnos de quinto semestre trabajarán por un año, 23 de ellos son de Metalurgia, 2 de Contabilidad y 5 de Mantenimiento en Sistemas Electrónicos.

Este año participarán 30 estudiantes y 6 empresas en el programa.

“Es una reunión importante porque permite el compromiso entre los padres de familia, alumnos, empresarios y el plantel, ya no es posible integrar más jóvenes sino hasta enero donde serán 40 estudiantes dentro del modelo y los de cuarto semestre tendrán la oportunidad de participar”, dijo Deyanira Terrazas.