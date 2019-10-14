Fluye pago a proveedores

A un 60 por ciento se espera cubra Altos Hornos los adeudos que tiene con los proveedores locales desde hace varios meses, han ido poco a poco pagando y existe el compromiso de ponerse al día dentro de muy poco tiempo.

El Presidente de Cmic Raúl Flores González dio a conocer que a la semana pasada se había cubierto cerca de un 40 por ciento de los adeudos atrasados desde hace varios meses tras el congelamiento de cuentas y las acusaciones contra Alonso Ancira, y para esta semana que empieza se espera pague otro 20 por ciento del atraso.

Señaló que poco a poco la empresa acerera ha estado pagando a los proveedores, si bien no el total de los adeudos si algunas partes pero existe un compromiso de liquidar lo más pronto posible, ponerse al día con lo que se atrasó en los últimos meses.

Dijo que esto es un gran respiro para los empresarios de la localidad, proveedores de Altos Hornos, ya que al recibir los pagos atrasados pueden salir también de sus compromisos y además prepararse porque al mes de diciembre tienen que cumplir con pagos de aguinaldo a sus trabajadores, para esto es necesario que tengan recurso en caja.

Destacó que esto es muestra de la recuperación que está teniendo Altos Hornos y sigue una buena línea para salir de la situación que enfrenta desde finales del mes de mayo.