Foco de inseguridad locales de Gran Plaza

Prevalece inseguridad en comercios de la Gran Plaza ubicada sobre las calles Ildefonso Fuentes y Matamoros de la Zona Centro de esta ciudad.

Hace 20 años atrás, la Gran Plaza ocupaba el cien por ciento de sus locales donde comerciantes ofertaban su mercancía a turistas y vecinos. Por anomalías en las escrituras de este predio, poco a poco comerciantes fueron abandonando sus locales.

Actualmente solo tres de 250 comerciantes habitan este lugar, lamentablemente se ha convertido en un nido de malvivientes y en los últimos tres meses, han sufrido de daños a sus negocios, inclusive días atrás, incendiaron una jardinera acabando con árboles y plantas que se encontraban en este sitio.

Marcela Garza, comerciante.

La señora Marcela Garza denunció para Periódico La Voz la presencia de un joven de aproximadamente 20 años de edad, presumiblemente sea un migrante por las características que tiene, añadió que desde hace tres meses se le ha visto entrar y salir de uno de los locales que se ubican en esta plaza.

“Todos los días el muchacho sale de aquí y se dirige a la tienda y ya se pone a limpiar autos y con lo que saca de ganancias, va y compra algo de comida y se vuelve a meter”, mencionó.

Aseguró que ha sido denunciado ante Seguridad Pública por los daños que ocasiona, pues por las noches hacen de sus necesidades entre los pasillos, dijo este muchacho es el que habita aquí desde hace tres meses, pero han estado llegando más personas.

“Yo supongo que son migrantes, pues vienen se quedan unos días y se van, pero este joven ya tiene tres meses y de nada sirve que demos parte a la autoridad, no nos hacen caso, hasta que no vaya pasando algo más”, indicó.

En un recorrido por los pasillos de esta Gran Plaza, denota olvido e inseguridad, vidrios quebrados, grafiti en las paredes, e incendios de plantas que se ubicaban en las jardineras, mientras tanto autoridades locales no atienden el llamado de auxilio de comerciantes, que aun cuando son la minoría los que asisten a este lugar, corren grave peligro por la nula vigilancia de Seguridad Pública.