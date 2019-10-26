Fomenta Alcalde la cultura

En el marco de la “Feria del Libro 2019” realizada en la biblioteca Pape, el alcalde Alfredo Paredes López, agradeció a la Familia Benavides, por su compromiso y apoyo a las acciones que se llevan a cabo en Monclova, para regenerar el tejido social y el fortalecimiento de los valores en las familias.

En el importante evento estuvieron presentes, el alcalde Alfredo Paredes López, el Presidente de la Fundación Pape, Gerardo Benavides Pape y Sofía García Camil Secretaria de Cultura en Coahuila, entre otros destacados funcionarios, que se dieron cita en la Biblioteca Pape, para la inauguración de la citada feria del libro.

Un mensaje muy emotivo, dirigió el alcalde Alfredo Paredes a los presentes, trabajar duro para que Monclova siga creciendo con la ayuda de todos.

Ahí, el alcalde reconoció el trabajo del empresario Gerardo Benavides, que junto con el Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, y el Ayuntamiento de Monclova, han trabajado de la mano para llevar actividades deportivas y culturales que han fortalecido el tejido social y los valores en las familias, “Y vamos por buen camino” señaló el munícipe.

Dijo que las acciones emprendidas por Gerardo Benavides y por el Gobierno del Estado, son un ejemplo y un mensaje para toda la sociedad en general, en el sentido que se debe trabajar incansablemente para que Monclova y el Estado sigan creciendo, independientemente de lo que ocurra en al exterior de la entidad.

“Cuando se quieren hacer bien las cosas se hacen y en Monclova y en todo el estado, se están haciendo muy bien” dijo el jefe de la comuna, al señalar que se siempre se buscan los mecanismos para demostrar que las cosas se pueden hacer, “y hasta el momento así se ha demostrado”, puntualizó.