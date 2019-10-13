FOMENTA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y en coordinación con la Secretaría de Educación (SE), puso en marcha el “Programa Escuela Verde” en la Primaria José María Morelos y Pavón, en Torreón.

Glenda Quintero Carrillo, coordinadora de la SMA en La Laguna, invitó a las alumnas y alumnos a hacer un equipo y empezar a traer a la escuela el cartón, pet y aluminio que ya no utilicen en sus hogares.

Invitan a las alumnas y alumnos a hacer un equipo y empezar a traer a la escuela el cartón, pet y aluminio

Advirtió que les ayudarán a reforestar su plantel para que cuente con árboles, y dijo que la comunidad estudiantil podrá notar un cambio con estas medidas, en tres meses.

La servidora pública comentó que el programa “Escuela Verde” tiene su origen en el programa “Oficina Verde”, cuyo propósito es generar una cultura participativa para promover prácticas ambientales entre los desarrolladores de una organización, institución o escuela, como en este caso.

En total son cinco las líneas estratégicas:

Reducción y separación de residuos de manejo especial (cartón, aluminio, hojas de máquina, cuadernos y libros usados).

Uso eficiente de la energía eléctrica.

Uso eficiente del agua.

Uso eficiente de materiales de oficina y aseo.

Manejo adecuado del combustible, en esta situación en referencia a maestros y padres de familia.

Por su parte, la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina, comentó que con esta dinámica llegarán a 50 preescolares, 50 primarias y 50 secundarias, es decir 150 instituciones en el nivel básico en una primera fase.

“Escuela Verde” tiene su origen en el programa “Oficina Verde”

En su mensaje, dijo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tiene un gran compromiso con la educación y con el cuidado del medio ambiente, por lo que agradeció el apoyo de la SMA para el desarrollo de esta estrategia.

Precisó que fueron las propias instituciones educativas las que solicitaron participar.

“Cuando alguien tiene ganas de hacer un cambio en su cultura, ya se está avanzando hacia el éxito”, expresó.

Además del ahorro que vislumbran generar con este programa, también se van a formar valores, como el cuidado del medio ambiente y el conservar los ecosistemas que nos permiten seguir con vida, acotó.

En el marco de este arranque, además se comprometió a arreglar los bebederos de la escuela y donarles pintura para que luzca en mejores condiciones.

En el arranque de este programa, se agradeció a la Jefa del Sector, Maribel Delgadillo, a los asesores técnicos pedagógicos, directoras y directores, maestras y maestros, madres y padres de familia, por trabajar en equipo.