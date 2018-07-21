Fortalece a México interés de ingleses

Londres, Inglaterra.- Como parte de la agenda de trabajo que lleva a cabo la delegación Coahuila en la Feria Internacional Aeroespacial Farnborough 2018, sus integrantes visitaron la Embajada de México en Inglaterra, lugar en el que el embajador Julián Ventura recibió a Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía y Turismo del Estado, y le señaló que nuestro país sigue fuerte en la mira de inversionistas ingleses.

En esta reunión trataron temas importantes para el desarrollo económico de Coahuila, así como de la importancia de que el Estado tenga participación en este tipo de eventos, el crecimiento de Coahuila y sus regiones, los sectores estratégicos en la industria y el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por impulsar la infraestructura.

Coahuila ha realizado un excelente trabajo en el tema de seguridad al ser uno de los estados más seguros del País, con lo cual se han incrementado las visitas de turistas y con ellos llega más inversión en este sector, tema que de igual manera se trató en la entrevista que tuvieron en la Embajada.

Referente al tema de la industria aeroespacial, éste es un sector de alta tecnología que gracias al vínculo que el Gobierno ha hecho con las universidades en los programas de ingenierías, este tipo de inversiones se pueden atraer.

También se resaltó la importancia de aprovechar las ventajas del proyecto Port to Plains, y se destacaron los sectores que han comenzado a crecer en el mundo y cómo Coahuila puede aprovechar su ubicación geográfica y capital humano para conseguir mejores inversiones.

Por último, el Embajador comentó que a pesar del Brexit, las relaciones comerciales de México con Reino Unido están creciendo principalmente en el tema de las energías, y que este país seguirá teniendo relación comercial con México.

En cuanto a la Feria Aeroespacial de Farnborough, se visitó la Asociación Japonesa de Empresas Aeroespaciales con la cual la delegación Coahuila habló sobre las ventajas de invertir en el estado, la conectividad con los principales puertos y la infraestructura carretera que se tiene.