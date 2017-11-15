Fortalece DIF Coahuila Programa de Desayunos

Con una inversión de aproximadamente 65 mil pesos el DIF Coahuila entregó artículos y equipo para fortalecer el programa de Desayunos en su vertiente caliente a las primarias Miguel Hidalgo, Sara Múzquiz y al jardín de niños Ulises Dávila.

Mediante el equipo de trabajo de la Coordinación Regional del DIF encabezada por Josué Jiménez Flores se realizó la benéfica actividad que favorece en la región Centro- Desierto a 3 mil 500 alumnos de aproximadamente 40 planteles educativos de los 12 municipios.

Refrigeradores, licuadoras industriales, vaporeras, sartenes, utensilios, extintores, mesas y alacenas fueron solo algunos de los artículos que recibieron los directivos de los planteles de parte del equipo de DIF Coahuila.

El coordinador regional informó que la dependencia equipa las cocinas donde se preparan los alimentos y brinda los ingredientes para estos, la responsabilidad de los padres recae en la preparación de las comidas que se otorgan a los niños mismas que están supervisadas por nutriólogos.

Mencionó que son al menos 40 escuelas de la región Centro-Desierto que son favorecidas con los desayunos en su vertiente caliente, los directores de las instituciones solicitaron al DIF el programa y luego de un estudio donde se vio la necesidad de los niños se autorizó, pidiendo a las escuelas únicamente un espacio para las cocinas.

Entrega DIF Coahuila artículos para mejorar el programa de Desayunos Calientes.