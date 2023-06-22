Contactanos
Coahuila

Fortalecen comercio Coahuila y Eagle Pass

Acuden el Alcalde Mario Dávila y el Secretario de Economía Claudio Bress a reunión con el Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas y la Secretaria de Gobierno de Texas Jane Nelson.

Por Staff / La Voz - 22 junio, 2023 - 10:20 p.m.
El alcalde dialogó durante la reunión, con la Secretaria de Gobierno de Texas, Jane Nelson.
El alcalde dialogó durante la reunión, con la Secretaria de Gobierno de Texas, Jane Nelson.

Eagle Pass, Texas – La apertura de una ventana de conexión comercial entre Coahuila y Eagle Pass, Texas, representa un avance significativo en el desarrollo económico de ambas regiones, esto fortalece no solo a los lazos comerciales, también fortalece la relación bilateral, y genera nuevas oportunidades y beneficios para ambos territorios.

El alcalde de Monclova, Dr. Mario Dávila Delgado, fue parte de los funcionarios que representaron a Coahuila, junto con el Secretario de Economía Claudio Bress, el alcalde señaló que la conexión entre Coahuila y Eagle Pass a través de un nuevo  puente internacional, que los conectará por carretera y vía ferroviaria, marca el inicio de una era de colaboración y crecimiento comercial.

Agregó que Coahuila es reconocido por su riqueza en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada, su potencial industrial y su ubicación estratégica, convirtiendo a Coahuila y Monclova, en un socio clave para Eagle Pass y el estado de Texas.

Durante la reunión bilateral, se llevaron a cabo varias ponencias y se hizo la presentación de lo que es Monclova, donde se destacaron las atracciones y oportunidades de inversión que se ofrece a los inversionistas.

A este evento bilateral, asistieron personalidades importantes como el Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, la Secretaria de Gobierno de Texas, Jane Nelson, y Caroline Mays, Secretaria del Transporte en el Estado de Texas; mientras que por parte de Coahuila y México, asistieron el alcalde Mario Dávila, alcalde de Monclova, el Secretario de Economía, Claudio Bress y otras personas de importante nivel, tanto de Coahuila como de Estados Unidos y Texas.

 

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados