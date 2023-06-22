Fortalecen comercio Coahuila y Eagle Pass

Eagle Pass, Texas – La apertura de una ventana de conexión comercial entre Coahuila y Eagle Pass, Texas, representa un avance significativo en el desarrollo económico de ambas regiones, esto fortalece no solo a los lazos comerciales, también fortalece la relación bilateral, y genera nuevas oportunidades y beneficios para ambos territorios.

El alcalde de Monclova, Dr. Mario Dávila Delgado, fue parte de los funcionarios que representaron a Coahuila, junto con el Secretario de Economía Claudio Bress, el alcalde señaló que la conexión entre Coahuila y Eagle Pass a través de un nuevo puente internacional, que los conectará por carretera y vía ferroviaria, marca el inicio de una era de colaboración y crecimiento comercial.

Agregó que Coahuila es reconocido por su riqueza en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada, su potencial industrial y su ubicación estratégica, convirtiendo a Coahuila y Monclova, en un socio clave para Eagle Pass y el estado de Texas.

Durante la reunión bilateral, se llevaron a cabo varias ponencias y se hizo la presentación de lo que es Monclova, donde se destacaron las atracciones y oportunidades de inversión que se ofrece a los inversionistas.

A este evento bilateral, asistieron personalidades importantes como el Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, la Secretaria de Gobierno de Texas, Jane Nelson, y Caroline Mays, Secretaria del Transporte en el Estado de Texas; mientras que por parte de Coahuila y México, asistieron el alcalde Mario Dávila, alcalde de Monclova, el Secretario de Economía, Claudio Bress y otras personas de importante nivel, tanto de Coahuila como de Estados Unidos y Texas.