Fortalecen lucha contra la obesidad

Debido al gran incremento de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece las acciones para prevenir y combatir estos problemas de salud, con planes de alimentación y ejercicio supervisados por pediatras, endocrinólogos y nutriólogos.

Las estrategias contra la obesidad inician desde las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales Generales de Zona del Seguro Social, donde está el grueso de la población con obesidad, destacó el doctor Agustín Guzmán Blanno, además México sigue siendo el primer lugar en el mundo con esta problemática.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, explicó que sobrepeso y obesidad cada vez se identifican a más temprana edad, pues los menores afectados están en el rango de seis a ocho años, mientras que el grueso de pacientes que llegan para tratamiento son adolescentes, entre 13 y 15 años.

Resaltó, de acuerdo con estudios a nivel mundial, se ha comprobado que el peso de la madre durante la gestación puede ser factor de riesgo para obesidad, por lo tanto, la alimentación se debe cuidar desde que el niño está en el útero de su madre y ella debe cuidarse antes de embarazarse.

El doctor Guzmán Blanno precisó que es fundamental el papel del nutriólogo, quien orienta a los padres y pacientes con menús de alimentación fijos en calorías, a fin de que los menores tengan un crecimiento y desarrollo armónicos de acuerdo con su edad y al mismo tiempo les ayuden a bajar de peso.

Adicionalmente, subrayó, el IMSS está buscando incorporar a educadores físicos para enseñar a la población a realizar ejercicio en casa, no sólo cuando acuden a un deportivo o a una clase, sino hacer ejercicio cotidiano durante 30 a 60 minutos para tener un gasto calórico.