Fraude en devolución de impuestos

Contribuyentes denuncian fraude en el SAT con el tema de la devolución de impuestos, ya que al momento de realizar el trámite ante la dependencia federal, se percataron que este ya había sido depositado a otra cuenta, sin que se diera información acerca de este movimiento.

A través de las redes sociales se dio esta denuncia, principalmente para evitar que otras personas sean víctimas de esta nueva modalidad de fraude.

Durante el mes de abril, las personas físicas realizan su declaración de impuestos con la finalidad de recuperar un poco de lo que se pagó a Hacienda durante el ejercicio del año anterior.

El usuario Azael Mars señaló que al intentar realizar su declaración el pasado 5 de abril, se dio cuenta que ya estaba hecha, con una CLABE interbancaria que no le pertenecía y aún se encontraba en proceso de validación.

Acudió al SAT para realizar una aclaración e inició una declaración complementaria con la finalidad de anular la anterior, sin embargo esta fue rechazada porque el sistema estaba saturado.

El pasado 10 de abril, checó su cuenta y se le informó que su devolución de impuestos ya había sido pagada, con el depósito de 8 mil 600 pesos, sin que el banco en el que se hizo el depósito tampoco de información.

"Con coraje y todo acepte que no se puede hacer nada más, a quien no le caerían bien 8 mil 600 pesos, que sirva de experiencia y no olviden cambiar sus contraseñas", así lo dio a conocer a través de las redes sociales.

Exhortó a la población que tienen como contraseña del SAT con número del 1 al 8 o las primeras 8 letras y números del RFC, para que las modifiquen, ya que son las que otorga el Sistema de Administración Tributaria y existen personas que conocen como sacarlas y realizar este trámite.