Frena inversión falta del T-MEC

La iniciativa privada se mantiene en espera de que se concrete el Tratado Comercial con Estados Unidos, mientras tanto se encuentran cautelosos para realizar inversiones o inclusive detenidos en proyectos establecidos, y así lo marcan los números macroeconómicos en México, señaló el empresario Monclovense Gerardo Benavides Pape, Presidente del Consejo del Grupo Industrial Monclova y Fundación Pape.

“Mientras no exista Tratado de Libre Comercio el crecimiento del país va a ser nulo, si no se ponen de acuerdo los países que intervienen o no están a gusto con las nuevas reglas es difícil, pero hasta donde sé, el Gobierno de Estados Unidos ya esta a punto de aprobarlo, es cuestión de tiempo”, expuso.

Señaló que para el 2020 que ya casi se tiene en puerta crece la esperanza de que la cosas puedan mejorar, pero todo dependerá de cómo se establezcan las reglas en el tratado, porque la mayoría de las empresas que mueven a México son exportadoras.

En su análisis como empresario, expuso que para que la economía del país crezca debería ser llevada de alguna manera como consecuencia de la de Estados Unidos, porque dependemos del mercado.

Lo que lleva a seguir analizando los mercados, buscar las áreas de oportunidad y cuidar las fuentes de empleo.

En torno a la promoción que realiza el estado para que lleguen nuevas empresas a Monclova dijo habrá que esperar a que arriben, y las empresas establecidas generan gran parte del trabajo de las familias, las cuales habrá de cuidase también.

Benavides Pape, señaló que ante esta inestabilidad del mercado ha salido personal de las empresas.

“Esto es una señal de los mercados que no están creciendo, hay una desaceleración en el mundo la crisis ha llegado a Alemania, Europa, en cuando a Estados Unidos y Canadá van parecidos, no creo se le llame una recesión, es una desaceleración”,

En torno a la situación que priva en AHMSA y la información que se ha dado en medios de comunicación sobre el interés de Ternium, dijo no tener conocimiento del caso.

“Creo que cualquier decisión que tome Altos Hornos y su Consejo de Administración es para salvaguardar y cuidar a la empresa, pero no tengo detalles en ese sentido”, expuso.

PROYECTO EN DOS BOCAS

Benavides Pape, al hablar de la consolidación de proyectos establecidos del corporativo, resaltó los contratos ganados en el estado de Tamaulipas, específicamente en Tampico donde se tienen a la fecha cerca de mil 500 personas trabajando en las plataformas marinas.

“Estamos además empezando en el proyecto de Dos Bocas, hemos llevado gente de aquí, pero la realidad es que la empresa de plataformas marinas está creciendo, tenemos tres proyectos y Dos Bocas demandará más personal, revisamos la reingeniería de detalle, pero sí vamos a requerir”, enfatizó.

Precisó que, como grupo empresarial, analizan los mercados para nuevas inversiones y la compra de algunas empresas, pero mientras no haya firma de acuerdo comercial no se hará nada.

Puntualizó que el Grupo Empresarial Monclova tiene importantes cantidades de terrenos disponibles que en su momento podrán utilizarse para crecer e invertir en nuevos negocios, y que seguirá apostando a la región Centro porque aquí radican.