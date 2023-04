Frustró accidente sueño americano

La esperanza de encontrar mejor vida en Estados Unidos a pesar de la gran preparación académica con la que cuentan Edwin Eliseo López Ruiz y Johana Abigaíl Ulín Pérez una pareja joven con licenciaturas, varias carreras técnicas y en el caso de él hasta una maestría, se vio truncada por el accidente que ocurrió en la carretera 57 cerca de Castaños donde 40 indocumentados viajaban a la frontera norte en busca del sueño americano y murieron tres de sus acompañantes, dos en el momento y otra persona después.

Edwin Eliseo de 32 años y su esposa Johana tienen ya cuatro meses viviendo en Coahuila porque están en recuperación después de las graves lesiones que resintieron en el viaje, en su camión encontraron muerte, desolación, temor, desesperanza y un accidente que los dejó en cama por varias semanas.

La pareja que hoy en día se encuentra en Monclova, han encontrado también a gente muy buena que los han apoyado durante las vicisitudes que han vivido desde el 15 de diciembre, día en que ocurrieron los hechos que les marcó el cambio de vida.

Cuenta Edwin que él estudió en Guatemala dos licenciaturas en Pedagogía y otra en Administración, se especializó en el área de informática y cursó una maestría en docencia universitaria, su trabajo en su país era instructor de informática en un centro de capacitación.

Mientras que Johana tiene la licenciatura en pedagogía y educación, dos especialidades técnicas una en educación y otra en inglés, lo que le permitía desarrollarse últimamente como maestra de inglés en un colegio privado.

La pareja cumplió apenas un año de casados el pasado diciembre, de hecho su primer aniversario lo vivieron en el hospital de Saltillo donde se encontraban en recuperación tras las cirugías a las que fueron sometidos a raíz del accidente, aún no tienen hijos.

Con lágrimas en los ojos y sin poder controlar el sentimiento Edwin relató que decidieron viajar a Estados Unidos porque en su país no hay oportunidades de crecimiento y ambos a su manera decidieron invertir en su educación precisamente buscando la superación, pero no la lograron, por eso comenzaron a planear su viaje "al país de las oportunidades" (Estados Unidos).

No tenían en mente a dónde llegar o en qué trabajar, pero estaban dispuestos ambos a hacer cualquier actividad que les generara suficiente economía como para comprarse una casa y ofrecer una mejor vida a sus futuros hijos.

Sin embargo, la historia no acabó como ellos esperaban y hoy en día ambos se encuentran en recuperación tras cuatro meses del accidente, él apenas comienza a dar sus primeros pasos con el uso de muletas o andador, y ya le advirtieron los médicos que su recuperación no será completa, pues ya no podrá cargar cosas pesadas para no poner en riesgo su salud.

Las lesiones que Edwin tuvo en el accidente fue fractura de cadera le colocaron una placa de reconstrucción para que pudiera mover la pierna, y Johana registró fractura de la cervical izquierda.

Fue Johana la que relató cómo vivieron los detalles el día de su accidente, platicó que venían en una camioneta con camper, en la parte delantera viajaban las mujeres y atrás los hombres, "veníamos a exceso de velocidad, a través de audios de whatsapp que recibía el chofer y que nosotras podíamos escuchar, le dijeron que estábamos ya muy cerca, pero que bajara la velocidad".

Destacó que el chofer decidió detener la marcha y descansaron un poco pero al momento en que volvió a la cinta asfáltica en un momento dado volvió al exceso de velocidad, ahí fue cuando de repente la camioneta comenzó a deslizarse sin control hacia los lados hasta que terminó volcando, cuando el chofer perdió el control del volante fue cuando comenzaron los gritos de las mujeres.

Con el uso del celular fue como la pareja pudo comunicarse porque no se podían mover tras las vueltas que dio la camioneta, y se dieron cuenta que estaban vivos, "yo no me podía mover y de puro dolor comencé a llorar, luego llegaron los paramédicos y se llevaron primero a los más graves, entre ellos a mi esposo", explicó Johana.

Ya en el hospital Amparo Pape, ella no sabía dónde estaba su esposo hasta que gracias a un médico que le atendió la súplica que lo buscara pudo dar con él, luego, ambos fueron trasladados al Hospital General de Saltillo para poder practicarles allá su cirugía.

Una vez que salieron del hospital, la pareja decidió comunicarse con Pedro Magaña, de la Fundación "Manos que salvan Vidas", para regresarse a Monclova y aquí esperan su recuperación.

Aún no han decidido si seguirán su viaje hacia el norte, si regresan a su país, o incluso, si se quedan a vivir en México, pero aseguran están muy agradecidos con Coahuila por el apoyo médico que se les brindó y con los coahuilenses porque han encontrado gente buena y solidaria que les ha ayudado mucho para subsistir.

Edwin hizo un llamado a todos los extranjeros que buscan llegar a los Estados Unidos para tener mejor vida "piénsenlo mejor, esto es una vida muy difícil, la travesía es muy peligrosa, miles de personas no logran llegar al país de las oportunidades como le llamamos y se sufre mucho, algunos mueren, otros se accidentan, es mejor que analicen bien las cosas".

Indicó que ellos gastaron 6 mil dólares en el viaje de Guatemala hacia la frontera con Estados Unidos, solo lograron llegar a Monclova y desgraciadamente ya en ambulancia pues se accidentaron antes.

Mientras que en estos cuatro meses han tenido una inversión de 45 mil pesos aproximadamente entre ambos para atender su salud.

El papá de Edwin viajó desde Guatemala para estar con su hijo y su nuera, los auxilia en lo que puede, él se llama Rafael Mejía Velázquez, actualmente la pareja convive también con su coterránea Sheila Yupe una Guatemalteca que conocieron aquí en Monclova.