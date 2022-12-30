Fue una veladora lo que provocó incendio

MONCLOVA., COAH.-El descuido de un adicto provocó que su domicilio ubicado en la colonia Praderas del sur ardiera la noche del jueves, lo anterior debido a que la persona encendió una veladora para aluzarse y salió del lugar, por lo que se cree que la veladora se cayó y propició el fuego que causó solo daños al interior del domicilio.

Ricardo Morua García de 34 años de edad es la persona que por descuido incendió su casa, esto debido a que se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, lo que provocó que saliera luego del domicilio luego del incendio.

Vecinos del lugar comentaron que Ricardo vive solo, no cuenta con muebles ni luz eléctrica en el interior de la vivienda, por lo que de forma constante mete basura, ropa y toda clase de materiales que encuentra en los contenedores de basura, razón por la que el fuego de forma rápida se propago por el lugar.

Rosario Sánchez, vecina de Ricardo comentó que el joven no es violento, sin embargo vive de forma inadecuada, pues la casa huele muy mal debido a que no cuenta con baño y por todo el lugar se encuentran heces fecales, razón por la que ya se había dado parte a las autoridades debido al foco de infección y los malos olores que despedía el inmueble.

Mencionó que la noche del jueves de forma repentina vieron como el joven salió del lugar, mientras que las llamas consumían el domicilio, por lo que de forma inmediata llamaron a los bomberos quienes apagaron el incendio luego de una hora.

Por su parte la señora Esmeralda Castillo dijo que la familia del adicto acudió la mañana del viernes para limpiar el domicilio y llevárselo para resguardarlo, pero este los corrió del lugar y no les permitió que ingresaran a limpiar por lo que el próximo miércoles será anexado en la ciudad de Saltillo.

Héctor Mario Robles, padre de Ricardo aceptó que Ricardo tiene problemas de adicciones, por lo que tuvieron que dejarlo solo en el domicilio, pues cuando se encuentra bajo los influjos de sustancias tóxicas su comportamiento se torna violento y pretendieron evitar un daño a su hermana de 11 años de edad

“Nosotros ya pedimos ayuda a las autoridades para limpiar la vivienda, los daños fueron muchos y la pérdida fue total, sin embargo Ricardo no presentó ninguna lesión, pero por su seguridad será enviado a resguardo a un anexo en la ciudad de Saltillo en los próximos días”.