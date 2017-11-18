¡Fuera caretas! pide IP a policías

Al disminuir la presencia del crimen organizado en Coahuila, el Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, solicitó a las corporaciones de seguridad, el retiro de pasamontañas y máscaras a sus elementos para poder recuperar la confianza de la ciudadanía.

Comentó que en los próximos días tendrán una reunión con los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad de la región para hacerlas la petición.

Señaló que en la reunión le solicitarán información al comandante de las acusaciones que hicieron paisanos por el despojo de sus unidades y mercancía de manera indebida en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas.

Indicó que es una situación lamentable, es por ello que pedirán una explicación y que se haga una investigación a fondo para que se aclare la situación y se sancione a quien resulte responsable para que quede un precedente.

Aseguró que es importante ponerle un alto a esta situación, pues apenas está comenzando la temporada vacacional.

Dijo que Fuerza Coahuila debe permanecer, pero se tienen que hacer los ajustes necesarios para evitar que puedan cometer abusos contra los ciudadanos como se han venido dando algunas quejas.

Aseguró que las autoridades estatales deben hacer algo para evitar que los elementos lleven cubierto el rostro durante sus labores para tratar de generar la confianza de la ciudadanía al verlos a la cara.

“Ellos dieron mucho para blindar al estado de la delincuencia, pero ahora debemos buscar que tengan un comportamiento adecuado con la ciudadanía pues no siempre están tratando con la delincuencia”, recalcó el líder de los empresarios.

Asimismo, Oyervides Ramírez comentó que teniendo una respuesta en los próximos días la darán a conocer para que los ciudadanos estén enterados de la forma en que sucedieron las cosas.