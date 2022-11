FUERA DE CONTRATO

Dicen que no es humano criticar a quien te da de comer, y eso cabe en el caso de Daniel Borrego, el ex dirigente local y nacional es de los que se quejan por la forma como se pagará el aguinaldo, al señor se le olvidó que por años estuvo dentro de la dirigencia sindical y conoce los problemas de la empresa.

La verdad que resulta muy extraña la actitud de Borrego, entre sus propios compañeros circulan comentarios de que no se vale, que esa forma de actuar no es la correcta, conoce a fondo todo lo que rodea AHMSA, la situación que registra, entonces como que no es moral atacar.

Borrego, una persona que saboreo las mieles sindicales, tanto en el 147 como en el Nacional, ahora sale con que quiere toda su lana en una sola presentación, azuza a la raza a protestar, ye s cuando surge la pregunta, que rollo porque esa traición tanto a la empresa como al sindicato.

Se insiste lo bueno es que se entregará el aguinaldo, donde estaban esos críticos cuando la pandemia, cuando se fueron a resguardo domiciliario unos 400 trabajadores de las dos plantas, se les pagó salario tabulado, vacaciones, premio de asistencia y vales de despensa, porque Borrego nunca habló ni tocó ese humana acción de la empresa, es su conciencia.

Por otro lado, y en el tema de impuesto, el dirigente de la CTM Mario Dante Galindo Montemayor, hizo un comentario muy acertado cuando recuerda que el porcentaje del impuesto es en base a una tabla fiscal, por lo tanto mientras más ganas más te quita el fisco por crecer en el ingreso.

Dice que en dos partes no se puede descartar que como el monto es más pequeño entonces la cifra a pagar más baja, es un tema que en realidad los trabajadores deben de tomar muy en cuenta antes de manejar comentarios en el sentido de que será doble pago de impuestos es falso por completo.

Y Galindo, conoce de ese tema, incluso es necesario consultar con un fiscalista para que ratifique el comentario de Galindo, es la manera de acabar con esos comentarios que salen de la gente que nada tiene que ver con AHMSA, aprovechan cualquier momento para descargar su coraje.

No se descarta que hoy se tenga lista la información con el fiscalista y terminar con esos rumores, la verdad sin sentido, pero no dejan de causar dudas entre la raza, afortunadamente son más lo que están tranquilos, los que quieren conservar su fuente de trabajo, su salario y prestaciones, así de fácil y sencillo.

En otro tema, una banda organizada es quien roba cables de telefonía, y ante la falta de respuesta de autoridades esa ilegal acción crece todos los días, afectando a miles de usuarios que se quedan sin servicio telefónico, denunció el Secretario General del Sindicato de trabajadores de Telmex.

Luis Hernández de León, dijo que los responsables es gente preparada, que conoce la manera de cortar el cable sin necesidad de llevarse el hule y no quemarlo para sacar el cobre, cuentan con todo el equipo, hasta escaleras, cortadoras y unidades para trasladar lo sustraído.

"Es lamentable que no se actúe por parte de la Fiscalía, ha final los afectados son los usuario por esa mala acción se les suspende el servicio, y como es elevado el número de reporte, se toma su tiempo para reparar los daños, eso les molesta pero deben conocer la realidad, el porque ocurre" indicó.

Señaló que la fiscalía tiene información de lo que ocurre, de la serie de robos, pero es tiempo que no logran ubicar a los responsables ni tampoco los lugares donde venden el cobre, es fácil suponer que si hay mercado es porque existen compradores, pero ni bajo ese criterio se ubica a los responsables.

Nos leemos mañana..