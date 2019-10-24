Fuera de peligro el tercer chambelán

El joven bailarín Ángel Sandoval se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención médica en el segundo piso del bloque B de la Clínica da 7 del Seguro Social, fuentes extraoficiales dieron a conocer que está consciente y tiene algunas fracturas luego del accidente automovilístico que quitó la vida a dos jóvenes.

Hace dos días despidieron a Antonio Ramos y Alexis Reyes, integrantes de Ballet NXS de Monclova y quienes fallecieron luego de impactarse el automóvil donde viajaban contra un autobús de pasajeros que estaba estático. Los primeros datos de Ángel fue que había sido trasladado a la Clínica 7 del IMSS.

Al día siguiente amigos y seres queridos familiares pidieron donadores para el joven, su novia Deba agradeció a las personas que se acercaron a donar sangre O positivo y pidió oración para su pronta recuperación. Se rumoraba que el adolescente se encontraba en coma por el fuerte choque, sin embargo ayer se dio a conocer otra información.

De forma extraoficial, se dijo que estaba fuera de peligro y consciente, lo subieron al segundo piso del bloque B de la clínica y los médicos estaban atendiéndole las fracturas que tiene. Su hermana mencionó que va recuperándose poco a poco y evolucionando bien.