Fuera de servicio TAC del Amparo

Ya son más de 4 meses en que se encuentra fuera de operación el TAC en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, por lo que los pacientes carecen de este estudio de diagnóstico para el tratamiento de sus enfermedades, sin que se tenga una fecha para que los técnicos de Phillips acudan a realizar la reparación.

Desde el pasado 27 de febrero de este año acudió personal de la empresa que se encarga del mantenimiento del equipo para realizar una valoración, en donde se detectaron las fallas en la mesa del tomógrafo, y se informó que regresarían en el mes de julio para hacer la reparación de la misma.

El director médico señaló que se esperaba que acudieran los técnicos en el mes de junio.

Tras la revisión se detectaron tres fallas, que fueron el movimiento horizontal de la mesa, la botonera derecha dañada y un ruido importante al momento de realizar los giros del motor, por lo que se suspendió su operación.

El director del Hospital, Ángel Cruz García, señaló que se esperaba la visita de los técnicos para el mes de junio, de acuerdo al reporte que ellos realizaron, pero mencionó que ellos son los encargados de dar mantenimiento a todos los equipos a nivel nacional y son los únicos autorizados para hacerlo.

“Nos habían dicho que iban a venir ahora en junio para hacer la reparación, la revisión ya está hecha, pero no vinieron, esperamos que vengan este mes, para poner en operación el equipo y realizar los estudios”.

Debido a la falla del equipo, los pacientes que requieren un TAC se ven obligados a realizarlo de manera particular, lo que representa un gasto significativo, ya que no existen recursos para subrogar el gasto del mismo, afectando su diagnóstico y tratamiento.