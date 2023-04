"Fuera políticos de marcha a favor de los animales"

Monclova; Coah.-Aclaran asociaciones civiles defensoras de los animales que la marcha programada para este miércoles 19 de abril, no será para políticos, y solicitan se abstengan de subirse al movimiento y a la marcha donde estará siendo dirigida por Arturo Islas Allende conferencista mexicano apasionado por el medio ambiente.

"Se ven mal usando mi nombre en su beneficio, este movimiento es apartidista, ya vi a los candidatos en Coahuila subiéndose a este tren en el cual no están invitados, esto es una forma de manifestación pacífica representando la inconformidad de la sociedad precisamente por el dudoso actuar de quienes se encargan de nuestros gobiernos violentos y tibios" fue el mensaje de Islas Allende y que fue compartido en los diferentes grupos y fundaciones de mascotas en Monclova.

Así mismo están convocando para una reunión y marcha pacífica en Monclova por "No más violencia" y en el que solicitan no llevar perros, de preferencia usar vestimenta en color blanco o negro, no llevar banderas políticas, en ninguna prensa ni otra representación, no llevar armas ni artículos punzocortantes, no deteriorar monumentos.

Se podrá colocar carteles y lonas siempre y cuando no se dañen las fachadas. La cita es este miércoles a las 7 de la tarde en la plaza principal de Monclova.