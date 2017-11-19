Fuera transporte chatarra: director

Seis unidades del transporte público están por salir de circulación debido a que son unidades añejas que se encuentran muy deterioradas, principalmente de las rutas Praderas y Miravalle, comentó Enrique Luna Valadez, director de Transporte y Vialidad.

Señaló que a poco tiempo de que concluya la administración están haciendo una relación al finaliza la a fin de garantizar que todas las unidades tengan documentación en regla.

Las unidades deben traer el número de concesión visible, el problema está en los modelos antiguos mismos que están deteriorados y los concesionarios son personas pensionadas que no han podido cambiar de camión.

“Son seis unidades de modelos del 94 que ya deben de salir de circulación y son de tres rutas diferentes entre ellas Praderas y Miravalle”, comentó.

Se les dio una prórroga hasta el día último de septiembre, pero los concesionarios pidieron otra prórroga de dos meses que ya está por terminarse.

Enrique Luna comentó que es difícil adquirir un camión, mencionó que lo recomendable es que si una persona tiene una concesión debe unirse a una organización para que le sea rentable, porque es difícil comprar una.

Además de esto, seis concesiones no se están operando, están recabando información para iniciar un procedimiento administrativo para la cancelación, las personas que no la están trabajando están en tiempo para brindar el servicio a la ciudadanía y evitar que se les cancele.