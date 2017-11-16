Fumaba marihuana en baño del Conalep

Un estudiante del Conalep Monclova fue sorprendido fumando marihuana dentro de los sanitarios del plantel y aunque las autoridades policíacas se percataron de la situación, no pudieron intervenir debido a que los directivos del plantel solucionaron el problema de manera interna.

Lo anterior lo informó el coronel Victorino Reséndiz Cortés quien destacó que es sumamente importante la revisión de las mochilas de los estudiantes en la hora de entrada al plantel, para prevenir este tipo de incidentes en su interior.

El director de Seguridad Pública indicó que es indispensable que los padres de familia presten poco de su tiempo para detectar este tipo de casos en sus hijos y así poder apoyarles antes de que sea demasiado tarde

Luego de que alumnos de la secundaria Ildefonso Fuentes (Castaños) fueran sorprendidos fumando mariguana dentro de los salones de la institución pública, el mando policíaco manifestó que deben de aplicarse estrategias para detectar a estos niños problema.

Reiteró que en Monclova sucedió un caso similar en el Conalep días atrás, donde también sorprendieron a un alumno fumando hierba en los sanitarios, sin embargo esta situación no salió a la luz debido a que se controló de manera interna.

Exclamó el mando policíaco que es muy delicado que los alumnos que se están formando adopten estas conductas que pueden perjudicarles su vida por completo.

Aclaró que no hay detenciones para considerar que es un problema fuerte en la comunidad, pero es de considerarse, pues muchas veces ni las autoridades educativas, mucho menos las policíacas, se informan de los casos de drogadicción en las escuelas.

“Es delicado decir que agarran muchos jóvenes con droga, a veces los encuentran con material enervante a sus alrededores donde lo tiran cuando ven presencia policíaca”.

El hecho de que ahora sea en el interior de las escuelas donde se drogan alarma aún más a las autoridades, pues los jóvenes demuestran poca importancia a las reglas de las instituciones públicas.

Hizo un llamado a las autoridades de educación para que hagan operativos mochilas sobre todo a los padres de familia.

“Deben de ser constantes o incluso permanentes, pero de parte de los padres de familia, secundaria y preparatoria en horarios diferentes” comentó el Director de la Policía Municipal.