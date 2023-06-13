Fumigan para evitar paludismo

La Secretaria de Salud trabaja en la abatización, descacharrización y fumigación en diferentes sectores de la ciudad de Monclova y la región centro, con la finalidad de evitar casos de paludismo.

Síntomas como fiebre y escalofríos pueden tratarse de una grave enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, y estas señales se manifiestan algunas semanas después de la picadura. El titular de Jurisdicción Sanitaria cuarta Faustino Arocha mencionó que diariamente se realizan hasta 10 pruebas de detección.

Los lugares donde se pudiera registrar acumulamiento de agua, cacharros son los puntos rojos donde podría habitar el mosquito trasmisor, por lo que se realizan constantes trabajos en la ciudad de Monclova en sectores aledaños al rio, en el municipio de Candela, así como Nadadores son los de mayor monitoreo.

Faustino Arocha menciono que las pruebas que se realiza a las personas son quienes presentan fiebre alta y malestar general, las pruebas son similares a la de la glucosa, se extrae una gota de sangre del dedo y se coloca en un porta objetos, posteriormente se analiza, afortunadamente no se ha presentado ningún caso.

Esta semana se arrancó la fumigación y descacharrización en sector oriente como Colonia Veteranos, 20 de noviembre, plan de Guadalupe, lomas de san miguel, 21 de marzo, al norte como estancias de Santa Anna y Villas de Monclova, mientras que en ciudad Frontera la colonia Diana Laura, Morelos y maquinita.