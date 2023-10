Funcionarios tienen concesiones de taxi

El Alcalde Mario Dávila Delgado destacó que funcionarios y ex funcionarios de la administración sí tienen concesiones, y es un derecho que tienen como cualquier civil de adquirir una o más, siempre y cuando cumplan los requisitos.

Pero puntualizó que él cuando ha sido alcalde anteriormente nunca entregó ninguna concesión de taxi y en esta ocasión tampoco piensa hacerlo.

Sin embargo, el que personajes del quehacer público tengan concesiones de taxis pueden trabajarlas, siempre y cuando cumplan la ley.

No obstante, dijo el edil desconocer si hay funcionarios que trabajen unidades de plataforma y en ese sentido, dijo que puede haber denuncias ante los órganos correspondientes, que son los encargados de dictaminar, pero si no hay una sentencia, todo queda en un comentario o en un dicho, si no se señala con pruebas.

Sorbe el número de concesiones que puede tener un funcionario, dijo que no es limitativo, puede ser una, o pueden ser más.

Pero insistió en que el municipio de acuerdo a un estudio demográfico de la población puede emitir una convocatoria para otorgar concesiones, pero él en su administración no lo hará.