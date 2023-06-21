Gana 2do lugar en matemáticas

José Alberto Medrano, niño talento de solo 9 años, ha destacado en el ámbito de las matemáticas, al obtener el segundo lugar y la medalla de plata en el Concurso Nacional de Matemáticas, representando a Monclova y a Coahuila, fue recibido junto a su madre, Natalia Juárez, por el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, quien expresó su orgullo y admiración por el logro alcanzado.

1 / 2 El niño recibió de las autoridades, una impresora, una laptop y un mouse, estas herramientas que servirán para su desarrollo educativo. 2 / 2 ❮❯

José Alberto se convirtió en el ganador del primer lugar y obtuvo la medalla de oro en la fase estatal de la competencia, lo que le permitió representar a Monclova y a Coahuila, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, realizada en la ciudad de Querétaro, donde a pesar de su corta edad, demostró un talento excepcional y logró posicionarse en el segundo lugar a nivel nacional.

El alcalde, felicitó personalmente a José Alberto por su destacada participación en el concurso, y durante la reunión que se llevó a cabo en el despacho de la presidencia municipal, el alcalde dio a conocer su satisfacción, al saber que en Monclova hay niños de alto nivel educativo, resaltando la capacidad de José Alberto para enfrentar uno de los desafíos más complejos: las matemáticas.

El Pequeño estudiante, cursa el tercer año de primaria, en la escuela Ana Riojas Neira, donde se ha destacado como un genio en matemáticas, por esa razón, el alcalde hizo entrega de: una impresora, una laptop y un mouse, estas herramientas servirán para apoyar su desarrollo educativo, además se le otorgó un merecido reconocimiento, con el fin de que se sienta motivado a seguir por el mismo camino.

José Alberto Medrano expresó su agradecimiento al alcalde y se mostró emocionado por el reconocimiento recibido; en una entrevista anterior, compartió su sueño de convertirse en contador cuando sea mayor, deseando utilizar sus habilidades matemáticas para contribuir al campo de las finanzas.

En esta reunión estuvieron presentes la regidora de Educación Dina Rotunno y la directora de Educación, Gladys Villarreal, la madre de José Alberto, Natalia Juárez, así como funcionarios educativos