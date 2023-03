Ganan asaltatrenes de Colinas hasta 10 mil pesos diarios

MONCLOVA, COAHUILA. - Aprovechando su estratégica ubicación al sur de la capital del acero, y muy cerca de las vías del tren de carga, jóvenes de la colonia Colinas de Santiago, arriesgan su vida trepando los vagones de la Bestia en movimiento, para robar piezas de metal que comercializan en miles de pesos en el mercado negro de las chatarreras de la región centro de Coahuila.

El tren de carga conocido como "La Bestia" ha sido utilizado por diversos grupos delictivos, así como por indocumentados como un medio de transporte para trasladarse por los estados México en su camino a la frontera con los Estados Unidos.

Sin embargo, ahora, "jóvenes emprendedores" de Colinas de Santiago, aprovechando la cercanía de este sector de la ciudad con Altos Hornos de México y que "La Bestia" baja su velocidad al desplazarse por la ciudad, logran robar carga, convirtiéndolo en un negocio millonario en el que desde luego están involucrados, ladrones y chatarreros.

En investigación periodística realizada por La Voz de Monclova, los verdaderos protagonistas de este lucrativo negocio, accedieron en forma anónima a dar su testimonio y platicar como lo que parecía una alternativa ante el desempleo, se convirtió en su modo de vida, en el que se arriesgan a ser víctimas de un accidente o de una bala disparada por elementos de seguridad de Ferromex, "es un riesgo, pero también "un gane"".

La colonia Colinas de Santiago se ubica al sur de la ciudad de Monclova, conocido por muchos, pero no por sus acciones y logros, lamentablemente por problemas graves que ocasionan que muchos de los que saben de esta colonia evitan estar por las noches en este lugar.

Con la intención de proteger la identificación real, utilizaremos nombres ficticios de las personas que fueron entrevistadas.

Gabriel detalló que por la madrugada, cerca de las tres de la mañana es el momento idóneo para saquear los vagones de tren, un kilómetro mas adelante rumbo al sur del crucero de Colinas y Loma Linda hay un lugar solo y ahí decenas de jóvenes trepan a la bestia.

" Compran el fierro a 5 pesos, son toneladas de material las que se logran sustraer, algunos agarran desde 2 mil 500 pesos, hasta más de diez mil pesos " mencionó.

POLICIAS INVOLUCRADOS EN EL ROBO

Aun cuando no se confirma lo anterior, a decir de las personas que hurtan dentro de los vagones de tren, refieren que elementos de seguridad pública municipal están coludidos en los robos, después de ver como saquean, hacen como que los detienen y es solo para robarse el material que ellos ya robaron.

"La municipal son los buenos, son ellos mismos los que andan ahí, te agarran en la orilla y te quitan el fierro y se lo llevan ellos, ponen a los mismos morros a subir las placas a la troca y ya se lo llevan para venderlos " comentó Pedro.

Durante un recorrido por este sector la cámara de Periodico la voz capto la detención de una persona, a decir de vecinos solo lo detuvieron sin motivo aparente, tras ver que elementos de la policía estaban siendo grabados, dejaron partir a la persona que estaba siendo revisada, a decir del elemento de seguridad era un chequeo de rutina.

FERROMEX PIERDE HASTA MEDIO MILLON POR SEMANA EN ROBOS

Ferrocarriles Mexicanos sufre de 3 a 5 robos por semana, representando sumas millonarias al mes, pues de manera semanal los robos representan cantidades de 300 a 500 mil pesos, así lo detallo el abogado defensor de FERROMEX Héctor Garza Flores.

Cabe mencionar que actualmente se sigue un proceso en contra de Natanael Guadalupe y quien fue vinculado a proceso por el delito de robo a Transporte de carga.

Son varias las personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público por estos hechos y en el que lamentablemente existen también mujeres involucradas en estos atracos.

A 5 PESOS EL KILO DE FIERRO

A unos cuantos kilómetros en la colonia Loma linda se ubica un establecimiento de compra y venta de chatarra, y quien indico que el precio del fierro es de 5 pesos, pero en su establecimiento no compra el material robado, señalo que es muy conocido por sus cortes y el prefiere no tener problemas con las autoridades.

"Es muy conocida que no es chatarra doméstica. La chatarra domestica se compone de estufas refrigeradores, sillas, bicicletas, laterías como botes de chile, atún elote, también entra aquí de los tallercitos que hacen limpieza, contamos con los permisos de autoridades ".

"Aquí no vienen porque saben que no les compro ni un pedazo por el tipo de corte y para no tener problemas con las autoridades" mencionó.

A pesar de los riesgos que implican subirse al tren hombres en edades de 20 a 35 años, esperan con ansias que "La Bestia" atraviese por sus terrenos, si bien les va son miles de pesos en un día, con el que pueden sobrevivir una semana y a la siguiente volverlo a intentar.