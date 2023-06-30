Garantiza CFE capacidad energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió 14 fallas en los transformadores producto de la ola de calor, aunque la población tiene dudas de su capacidad, la comisión garantiza que brindarán buen servicio en este temporada de verano.

Juan Ventura jefe del departamento de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad, externó que las temperaturas que oscilaron entre los 45 y 50 grados centígrados afectaron directamente y la mayoría de los domicilios incrementó la carga que se vio reflejado en los transformadores.

“El transformador tiene su alimento de protección que tiene su fusible y opera en la sobre carga para que no se dañe, en algunos casos si hubo daños al transformador y tuvimos que reemplazarlos, pero ahorita ya estamos normalizados”.

Señaló que en promedio tronó un transformador por día, es decir 14 en las dos semanas pasadas, afectando a todos los sectores, ya que también las personas adquirían aparatos de aire acondicionado como mini Split y aires húmedos, lo que aumentó la carga eléctrica en cada colonia.

“Fue un efecto dominó y sobrecargó todo, los costos fueron absorbidos por la empresa como costo operativo, una fuerte inversión aunque no puedo decir el monto. Ya no hay apagones, pero se pueden presentar áreas donde todavía tenemos que invertir y estamos en proceso de hacerlo”.

Externó que estadísticamente, la ola de calor fuerte siempre se presenta en junio de acuerdo al comportamiento de la demanda de servicio, y la presentarse la canícula será con temperaturas diferentes.