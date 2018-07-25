Garantiza SIMAS abasto de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento garantizó el abasto de agua potable en los municipios de Monclova y Frontera durante esta temporada de calor, asegurando que se cuenta con niveles óptimos en los pozos y se informó que en caso de suspenderse sería por trabajos de reparación.

En la última semana se intensificaron las altas temperaturas en la Región Centro, llegando el termómetro hasta los 44 grados centígrados, por lo que también se eleva el consumo de agua en los hogares.

Realizan el cambio de presidente en el Consejo de SIMAS, asume Florencio Siller.

Mario Zamudio Michelsean, gerente general del SIMAS, informó que se continúa dando el servicio a la población por tandeo, lo que garantiza el abasto a cada uno de los sectores y se mantendrán así en lo que resta de la temporada.

Actualmente bombean cerca de mil 400 litros por segundo, considerado como la presión máxima que se puede meter a las líneas de agua, a pesar de que el sistema cuenta con una capacidad de mil 600.

El Gerente General garantizó el abasto de agua en esta temporada y señaló que únicamente se suspendería en caso de que se tenga que realizar una reparación por fuga.

También mencionó que se han aplicado multas que van de los mil a los mil 500 pesos a los usuarios que han sido sorprendidos desperdiciando el agua regando las banquetas o tirando, por lo que exhortó a la población a abstenerse de hacerlo.