Garantiza UAC los aguinaldos

Asegurada está la entrega de aguinaldos para más de 570 docentes y 320 trabajadores del área administrativa, así lo informó el coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Luis Carlos Talamantes mencionó que si bien el Rector de la Unidad Norte de la UA de C había dado a conocer hace tiempo que no se contaba aún con los recursos para el pago de esta prestación, el día de ayer se entrevistaron con él y les aseguró que el pago se va a realizar en tiempo y forma.

Platicamos con nuestro rector Salvador Hernández Vélez y nos dijo que ya se tenía proyectado ese recurso, por lo que los docentes y el personal de la UAdeC confían en qué así será.

El Coordinador comentó que son los directivos de la universidad y el Rector quienes realizan todo lo necesario para contar con este recurso, pues si bien en ocasiones se entrega ya pegado al último día que marca la ley, siempre se ha recibido, por lo que saben que no tendrán ningún problema por la entrega de esta prestación.