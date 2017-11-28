Garantizan continuidad de programas sociales

Gracias a una Ley que aprobó el Congreso del estado de Coahuila, al menos doce programas de DIF Coahuila continuarán la entrante administración del gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís.

Fue la diputada Martha Garay, quien solicitó en este 2017 la aprobación de los legisladores para que la dependencia siga beneficiando a más de 47 mil coahuilenses que se encuentran en las cinco regiones del Estado.

Ayer mismo Sergio Sisbeles, director general de DIF Coahuila destacó que al menos los programas Unedif, Desayunos Escolares en su vertiente caliente y frío entre otros diez, seguirán aplicándose para el beneficio de la población que más los necesita.

Explicó que se tiene una mezcla de recursos de la Federación y del Estado para poder hacer posible el ayudar a 47 mil coahuilenses, por ello, esto continúa aún y cuando las autoridades del Gobierno del Estado cambien.

“Hubo una iniciativa de ley, que presentó la diputada Martha Garay en Saltillo ante el Congreso del Estado donde ya se le da continuidad a este tipo de programas al momento de modificar la ley de asistencia social, en eso ya se contempla que este tipo de programas vayan a incidir correctamente en el sector donde se trabaja y que no sean programas de sexenio tras sexenio”

Destacó que se hace un censo para analizar los beneficiados del programa Unedif y que estos continúen siendo favorecidos durante la administración entrante.

En la Entidad son 47 mil beneficiados por los doce programas que tendrán continuidad.