Garantizan entrega de libros de texto

Monclova, Coah.- La Secretaría de Educación Pública en la entidad tiene garantizada en su totalidad la entrega de 600 mil libros de texto para las escuelas de la Región Centro, mismos que ya fueron enviados y distribuidos en los diversos niveles, señaló Félix Alejandro Rodríguez Ramos, coordinador regional del Instituto de Servicios Educativos (ISEEC). “Fue un compromiso del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, que tengan sus libros de texto para el día 20 de agosto; se cubren ocho municipios de esta región y los libros van dirigidos a los niveles de preescolar, primaria y secundaria”, explicó.

Expuso que se busca que, en caso de que llegara a registrarse algún faltante, se estaría en tiempos para poder abastecerlos. “La administración estatal cumple con los requerimientos que le solicitamos para la entrega de los libros”, dijo.

Rodríguez Ramos agradeció a los supervisores que se dieron a la tarea de recibir los libros en cada una de las escuelas ya designadas, de acuerdo con el calendario y a la ruta establecida. Dio a conocer que de acuerdo al calendario escolar, para el presente año se tiene contemplado que el 1 de agosto regresen a labores los supervisores y jefes de sector; el día 2, los directores, y el día 6 los maestros.

“Del 6 al 10 se tendrá un curso intensivo sobre el nuevo modelo educativo, y del 13 al 17 será el Consejo Técnico. En el lapso de estos 15 días las escuelas tendrán ya sus libros de texto para que el próximo día 20 que inician clases los niños ya los tengan en su poder”, explicó.